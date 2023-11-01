Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi Guncang Bolaang Uki Sulut, Begini Hasil Analisis BMKG

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:37 WIB
JAKARTA - Daerah Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,8.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14° LS ; 123,82° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 61 km Timur Laut Mobagu, Sulawesi Utara pada kedalaman 89 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng Laut Maluku (intraslab).

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," kata dia, Rabu (1/11/2023).

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Helumo dan Tomini dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
