Sepak Terjang Wakasal Laksdya TNI Erwin Aldedharma di Militer

JAKARTA - Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma resmi menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) terbaru. Ia menggantikan Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono pada Selasa siang kemarin, 31 Oktober 2023.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan proses pergantian Wakasal ini berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/1223/X/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Keputusan tersebut ditandatangani Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono pada tanggal 26 Oktober 2023.

Ali menuturkan, penunjukkan Erwin sebagai wakil KSAL terbaru ini bukan tanpa sebab. Melainkan adanya pengalaman dan prestasi yang diyakini Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dan KSAL.

Berikut pengalaman yang pernah diemban oleh Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma sebelum menjabat sebagai orang nomor dua di jajaran TNI AL:

Erwin merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-37 tahun 1991. Erwin pernah mengemban amanah sebagai Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II di tahun 2018-2019.

Selepas itu, dirinya melanjutkan karier sebagai sebagai Wakil Asisten Perencanaan (Waasrena) Kasal pada tahun 2019-2021. Selanjutnya, Erwin sempat menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada tahun 2021 hingga 2022.