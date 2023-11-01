Laksdya TNI Erwin Aldedharma Resmi Jadi Wakasal Baru

JAKARTA - TNI Angkatan Laut resmi melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) terbaru, dari Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono kepada Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma. Prosesi sertijab tersebut dilaksanakan di Gedung R.E Martadinata, Markas Besar TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur.

Acara proses sertijab dilaksanakam dalam sebuah upacara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali.

KSAL menyampaikan Laksdya Erwin ditunjuk berdasarkan kualifikasi latar belakangnya yang dinilai layak berdasarkan persetujuan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dan Presiden RI, Joko Widodo.

"Penunjukan ini dilihat berdasarkan dari beberapa background, background pendidikan, background penugasan, tour of duty, tour of area, bapak Erwin ini sudah cukup lengkap kita tahu sudah pernah sebagai Panglima armada, kemudian jadi Pangkogabwilhan," ujar Ali saat jumpa pers selepas sertijab, Selasa (31/10/2023).

Sementara itu, KSAL Ali menuturkan Wakasal sebelumnya, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono telah memasuki purna tugas mulai terhitung pada 1 November 2023.

"Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono telah memasuki masa purna tugas atau menjadi purnawirawan terhitung besok 1 November jadi dilaksanakan Sertijab yang regenerasi dari generasi yg lebih muda dan dijawab Laksamana Madya TNI Erwin S Aldedarma yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkogabwilhan 1," tutur Ali.