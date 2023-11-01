Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Sosok Pahlawan yang Pertama Kali Muncul Mata Uang Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:05 WIB
Ternyata Ini Sosok Pahlawan yang Pertama Kali Muncul Mata Uang Indonesia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini sosok pahlawan yang pertama kali muncul mata uang Indonesia. Seperti diketahui desain atau gambar Rupiah seringkali memunculkan beberapa sosok pahlawan Indonesia.

Hal ini untuk mengingat jasa perjuangannya dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Serta mengenalkan sosoknya pada generasi muda yang belum mengetahui perjuangan pahlawan Indonesia.

Salah satunya ini sosok pahlawan yang pertama kali muncul mata uang Indonesia yakni KArtini Pangeran Diponegoro. Sosok Kartini muncul pada uang kertas pecahan Rp5 pada 1952, sedangkan Pangeran Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada 1992.

Saat itu, Bank Indonesia sedang mempersiapkan kelahirannya setelah menasionalisasi De Javasche Bank sejak 1951. Lantaran undang-undang tentang Bank Indonesia baru lahir pada 1953, maka uang kertas emisi 1952 tersebut baru resmi diedarkan pada 2 Juli 1953.

Di bagian utama uang tersebut terdapat gambar R.A. Kartini dengan ukiran stilisasi dua burung dan motif kelok paku yang mengelilingi bagian tengah sehingga menyerupai bingkai. Sedangkan, di bagian belakang terdapat gambar pohon kalpataru atau pohon kehidupan yang diapit oleh stilisasi dua ekor ular serta ornamen dekoratif perpaduan garis-garis yang membentuk seperti kipas terkembang.

Masa penggunaannya sekitar sembilan tahun karena ditarik oleh Bank Indonesia pada 1961. Gambar Kartini kembali muncul di bagian depan uang kertas nominal Rp10.000 tahun emisi 1985.

Halaman:
1 2
      
