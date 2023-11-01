Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bos Alexis Sewa Rumah dari Inisial E untuk Firli Bahuri Rp650 Juta per Tahun

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:06 WIB
Bos Alexis Sewa Rumah dari Inisial E untuk Firli Bahuri Rp650 Juta per Tahun
Penggeledahan rumah yang ditinggali Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menguak sosok di balik rumah safe house Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

Rumah yang digeledah polisi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo itu tidak disewa langsung oleh Firli kepada pemiliknya. Namun, disewakan oleh bos Hotel Alexis, Alex Tirta.

"Pemilik rumah Kertanegara No 46 adalah E. Yang menyewakan rumah Kertanegara adalah Alex Tirta," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Selasa 31 Oktober 2023.

Namun, Ade enggan menjelaskan identitas E. Hal tersebut merupakan materi penyidikan. Ia hanya mengaku bahwa E menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

"Saat ini, sedang kami lakukan pemeriksaan untuk mengetahui detail identifikasi dari rumah di Kertanegara Nomor 46 dimaksud," ujarnya.

Rumah tersebut disewa dengan harga yang fantastis mencapai Rp600 juta. Namun, angka tersebut untuk uang sewa per tahunnya.

"Sewanya sekira 650 juta setahun," kata Ade.

Halaman:
1 2
      
