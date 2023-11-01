Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Strategi Dinasti Mataram Langgengkan Kekuasaan Lewat Politik Bahasa

Solichan Arif , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:18 WIB
Strategi Dinasti Mataram Langgengkan Kekuasaan Lewat Politik Bahasa
Sultan Agung Hanyokrokusumo (Foto: Wikipedia)
A
A
A

BLITAR – Kerajaan Mataram Islam berupaya mempertahankan kekuasaan di tanah Jawa. Mereka pun memiliki strategi sendiri yakni lewat politik bahasa.

Sultan Agung Hanyokrokusumo berupaya keras mengokohkan kekuasaan yang diwarisi dari Panembahan Senopati. Apalagi, sebagai dinasti baru di tanah Jawa, yakni setelah tenggelamnya kerajaan Pajang dan Demak,

Sultan Agung Hanyokrokusumo menciptakan unggah-ungguh (etika) bahasa Jawa ngoko-krama untuk melanggengkan kekuasaannya.

Unggah-ungguh bahasa Jawa ngoko-krama telah membuat jarak sosial seperti keinginan penguasa Mataram. Hal itu sekaligus memperlihatkan betapa unggulnya, jayanya sekaligus besarnya dinasti Mataram.

“Alat untuk menciptakan jarak sosial ini antara lain dengan pengembangan tataran bahasa Jawa ngoko-krama,” demikian dikutip dari buku Sejarah Nusantara Yang Disembunyikan (2019).

Mataram semula hanya sebuah wilayah kabupaten di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Namun, telah berubah menjadi kerajaan yang kebesarannya harus senantiasa terjaga.

Sultan Agung terlahir dengan nama Raden Mas Jatmika atau Raden Mas Rangsang pada 1593. Ia berkuasa atas Mataram selama 32 tahun (1613-1645).

Sepanjang berkuasa, Sultan Agung terus memperjuangkan kejayaan Mataram. Bahkan, dirinya bukan hanya mencapai kejayaan politik, namun juga kejayaan kebudayaan. Sebelum era Mataram Islam, yakni terutama pada masa Sultan Agung, bahasa Jawa belum mengenal tata bahasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement