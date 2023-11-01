Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjalanan Kereta Whoosh Terhenti Akibat Listrik Padam, KCIC: Kami Minta Maaf

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:25 WIB
Perjalanan Kereta Whoosh Terhenti Akibat Listrik Padam, KCIC: Kami Minta Maaf
Kereta Cepat Gangguan/KCIC
A
A
A

BANDUNG - Perjalanan dua Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh terhenti selama 15 menit di sekitar Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat,pada Selasa (31/10/2023).

Hal itu disebabkan adanya kendala pada suplai listrik, Akibatnya, perjalanan penumpang sempat terganggu.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengakui adanya kendala tersebut. Namun pihaknya menampik jika hal itu adalah kereta mogok. Dia memastikan bahwa tidak ada kejadian kereta cepat yang mogok di jalur.

"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan ujicoba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," jelas Eva dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Menurut dia, kondisi yang terjadi pada Selasa 31 Oktober 2023, di mana dua Kereta Cepat Whoosh sempat tertahan sekitar 15 menit karena terdapat kendala suplai listrik dari PLN yang padam pada pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.

"Kami KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini," jelas dia.

Menindaklanjut hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali.

Halaman:
1 2
      
