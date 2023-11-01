Wapres: Waspadai Aksi Terorisme saat Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau semua pihak khususnya keamanan untuk mewaspadai aksi terorisme saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya kira, saya sudah sering meminta supaya pihak keamanan mewaspadai semua yang bisa mengganggu jalannya pemilihan umum," ungkap Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Cibitung, Jawa Barat, Rabu (1/11/2023).

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap sebanyak 40 pelaku terorisme dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang diduga akan melancarkan aksi teror untuk menganggu jalannya Pemilu.

"Termasuk teroris atau kelompok-kelompok lain dan seperti tadi dikatakan juga termasuk yang dipetakan ya tantangan tantangan termasuk daerah-daerah rawan, termasuk hal-hal yang bisa mengganggu," katanya.

"Saya kira sekali lagi saya minta Pak Kapolri yang kemarin Densus sudah mulai melakukan (penangkapan)," tambah Wapres.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Densus 88 setiap saat terus memonitor pergerakan kelompok-kelompok jaringan teroris. "Memang selama ini satu kali 24 jam selalu kita pantau."

"Kemarin kita mengamankan 59 orang dan saat ini akan kita terus kembangkan terkait dengan gerakan-gerakan mereka yang ini juga ada kaitannya dengan situasi Global yang ada," kata Listyo.