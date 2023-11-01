Ciptakan Lingkungan Sehat, Pemerintah Perlu Prioritaskan Masalah Pengelolaan Sampah

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kendala dalam hal pengelolaan sampah. Pihaknya pun meminta pemerintah memperbanyak program kebijakan hijau guna mengatasi krisis persoalan sampah di Indonesia.

Hal yang bisa dilakukan melalui regulasi yang ketat dan sosialisasi pemilahan sampah dari lingkungan terkecil yakni di rumah tangga dapat membantu mengatasi permasalahan sampah. Pemerintah, juga harus konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat guna kebijakan pemilahan sampah dapat efektif.

“Maka penting sekali memasifkan kebijakan hijau di masyarakat. Regulasi yang jelas dan tegas dari Pemerintah diperlukan agar gerakan ini betul-betul efektif dan dijalankan masyarakat," ujar Puan.

Puan juga mengajak masyarakat untuk lebih menyayangi lingkungan dimulai dengan pemilahan sampah. Mengingat, penyelamatan lingkungan sangat penting bagi masa masa depan generasi penerus.

“Mengurangi sampah plastik turut berkontribusi terhadap suksesnya kebijakan ekonomi hijau. Sebab, sampah plastik sulit terurai dan menyebabkan pencemaran bagi tanah dan laut,” tuturnya.

Komisi IV DPR juga mendorong pemerintah menerapkan pengelolaan sampah secara desentralisasi yang aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di mana, pengelolaan sampah secara desentralisasi menerapkan prinsip mengurangi, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali atau 3R (reduce, reuse, dan recycle).

Komisi yang membidangi urusan lingkungan hidup juga mendorong pemerintah agar lebih fokus pada fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang mencakup daur ulang, kompos, dan pengolahan limbah berbahaya.

Menurut Pakar Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, Hermawan Saputra, dorongan dari DPR perlu segera direspons pemerintah. "Perhatian DPR RI belakangan ini cukup menarik terkait dengan masa depan lingkungan kita, khususnya dalam pengelolaan sampah yang masih menjadi masalah klasik di Indonesia,” kata Hermawan dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Hermawan menambahkan, imbauan yang disampaikan Puan mengenai masalah pengelolaan sampah memang harus tumbuh dari kesadaran masyarakat.