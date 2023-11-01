Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Sosok Wali Songo Pertama yang Menyebarkan Islam di Indonesia

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:23 WIB
Ternyata Ini Sosok Wali Songo Pertama yang Menyebarkan Islam di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Wali Songo merupakan tokoh-tokoh ulama yang memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara pada abad ke-14. Lalu siapakah yang menjadi sosok Wali Songo yang pertama? Ialah Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi asal-usul Sunan Gresik dan bagaimana beliau melaksanakan dakwah Islam di tanah Jawa.

Asal Usul Sunan Gresik

Sunan Gresik memiliki beragam gelar yang melekat pada dirinya. Salah satu gelarnya adalah Maulana atau Syekh Maghribi, karena ia sering dianggap berasal dari Maroko, Afrika. Selain itu, dalam pengucapan masyarakat Jawa, ia juga dikenal sebagai Maulana Maghribi yang kemudian menjadi Maulana Gribig atau Sunan Gribig.

Selain itu, masyarakat setempat memberinya julukan "kakek bantal" karena ia dianggap sebagai tempat keluh kesah masyarakat, tempat berlindung, dan tempat istirahat dari pikiran yang kacau.

Sosok Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik diyakini datang ke Kota Gresik pada tahun 1404 M. Dalam buku The History of Java karya Stamford Raffles, Sunan Gresik digambarkan sebagai seorang ahli agama asal Arab.

Namun, J.P. Moquette juga memberikan pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa ia berasal dari Iran. Beberapa pihak bahkan mengklaim bahwa Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad melalui jalur Husain bin Ali dan Fatimah.

Sunan Gresik juga dikenal dengan sebutan Makdum Ibrahim As-Samarkandy, yang menimbulkan dugaan bahwa ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada abad ke-14. Walau pada akhirnya tidak ada yang tahu pasti mengenai asal-usul sebenarnya Sunan Gresik.

Topik Artikel :
Wali Songo Sunan Gresik
