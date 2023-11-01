Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Mbah Hisyam, Ulama yang Merupakan Kakek Mertua Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:37 WIB
Profil Mbah Hisyam, Ulama yang Merupakan Kakek Mertua Ganjar Pranowo
Profil Mbah Hisyam, ulama yang merupakan kakek mertua Ganjar Pranowo. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mungkin belum banyak yang mengenali sosok KH Muhammad Hisyam Abdul Karim atau Mbah Hisyam. Sosok ulama tersebut ternyata merupakan kakek mertua dari calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mbah Hisyam merupakan kakek kandung dari Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo. Mbah Hisyam merupakan salah satu Nahdliyin atau tokoh keluarga Nahdlatul Ulama (NU) yang paling dihormati se-Jawa, terutama di Purbalingga.

Sang kiai juga merupakan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Sukarawah Roudlotus Sholihin Sholihat. Untuk mengenal lebih dalam sosok kiai tersebut, simak profilnya:

Profil Mbah Hisyam

Tercatat, Mbah Hisyam lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 8 Agustus 1909, dengan nama lengkap Muhammad Hisyam Abdul Karim. Mbah Hisyam merupakan putra dari Abdul Karim, yang mana merupakan Kepala Dusun Sukawarah di Desa Kalijaran.

Mbah Hisyam menempuh pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Meski begitu, Mbah Hisyam adalah sosok yang rajin belajar ilmu agama dan mengaji dengan ustadz di kampungnya.

Perjalanan Menuntut Ilmu

Selain menempuh pendidikan SD, Mbah Hisyam menuntut ilmu agama dengan ayahnya sendiri, Kiai Abdul Karim yang juga merupakan guru kesenian Rodat. Kiai Abdul Karim mendidik Mbah Hisyam untuk menuntut ilmu dari satu pondok ke pondok lainnya.

Mbah Hisyam menuntut ilmu dari sekitar Banyumasan, hingga keliling pulau Jawa. Di Kediri, Jawa Timur, ia menuntut ilmu kepada Kiai Dahlan, seorang wali yang dikaruniai ilmu laduni, dan juga Kiai Ikhsan, sosok terpandang se Jawa Timur.

Mbah Hisyam dididik oleh kedua ulama tersebut selama delapan tahun, keilmuan Mbah Hisyam semakin mendalam di bidang ilmu falak, atau ilmu astronomi.

Namun, dengan kegigihannya menuntut ilmu, Mbah Hisyam nelum merasa puas dengan ilmu yang ia miliki. Ia menyadari, semakin banyak ilmu yang dipelajari, justru semakin banyak juga hal-hal yang ia tidak ketahui.

Dari Kediri, Mbah Hisyam melanjutkan perjalannya ke pondok lain. Ia menuju Cirebon untuk melajar di Ponpes Buntet. Di sana, ia mendalami ilmu Qoiratul Qur’an kepada kiai Yusuf. Kemudian ia berlanjut belajar Al Qur’an kepada kiai Nuh Pager Aji di Cilongkok dan ilmu Thoriqoh kepada kiai Rifa’I di Sokaraja.

Keluarga Mbah Hisyam

Pada tahun 1927, Mbah Hisyam menikah dengan Bu Rumiyah, seorang putri dari Desa Kalijaran. Salah satu anaknya, yaitu Akhmad Musodik Supriyadi merupakan ayah dari Siti Atikoh.

Riwayat keluarga ini yang membuat Ganjar Pranowo menjadi bagian dalam keluarga besar Mbah Hisyam, tepatnya cucu mantu dari Mbah Hisyam. Ini juga membuat anak Ganjar dan Atikoh, yaitu Alam Ganjar, menjadi cucu buyut dari sosok ulama ternama ini.

