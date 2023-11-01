Wapres Maruf Apresiasi Gerakan Ketahanan Pangan TNI di 385 Lokasi se-Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi gerakan ketahanan pangan TNI yang digelar di 385 lokasi se-Indonesia.

Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 yang dipusatkan di Taman Pancasila, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11/2023).

Acara bertajuk "Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju" tersebut diinisiasi oleh TNI melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kepolisian Negara RI.

Ini merupakan wujud nyata TNI di usianya ke-78 tahun untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Mengawali rangkaian peninjauan ke lahan pertanian terpadu ini, Wapres menyerahkan bibit padi untuk menandai penanaman serentak di 385 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, dia menyaksikan penanaman bibit kelengkeng dan kemudian meninjau area penggemukan sapi sembari menerima penjelasan dari kelompok tani.

Setelah itu, Wapres menyebar benih ikan lele, ikan gurame, dan ikan patin di embung. Dia pun berkesempatan menyapa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilaluinya, termasuk menyapa perwakilan penyelenggara program ketahanan pangan di lingkup TNI AD, TNI AU, dan TNI AL melalui konferensi video.

Terakhir, Wapres memberikan bantuan sosial dan bantuan alat pertanian kepada kelompok masyarakat di sekitar Wanajaya. Adapun bantuan ini berasal dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Mabes TNI.