Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Apresiasi Gerakan Ketahanan Pangan TNI di 385 Lokasi se-Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:18 WIB
Wapres Maruf Apresiasi Gerakan Ketahanan Pangan TNI di 385 Lokasi se-Indonesia
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi gerakan ketahanan pangan TNI yang digelar di 385 lokasi se-Indonesia.

Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 yang dipusatkan di Taman Pancasila, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11/2023).

Acara bertajuk "Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju" tersebut diinisiasi oleh TNI melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kepolisian Negara RI.

Ini merupakan wujud nyata TNI di usianya ke-78 tahun untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Mengawali rangkaian peninjauan ke lahan pertanian terpadu ini, Wapres menyerahkan bibit padi untuk menandai penanaman serentak di 385 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, dia menyaksikan penanaman bibit kelengkeng dan kemudian meninjau area penggemukan sapi sembari menerima penjelasan dari kelompok tani.

Setelah itu, Wapres menyebar benih ikan lele, ikan gurame, dan ikan patin di embung. Dia pun berkesempatan menyapa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilaluinya, termasuk menyapa perwakilan penyelenggara program ketahanan pangan di lingkup TNI AD, TNI AU, dan TNI AL melalui konferensi video.

Terakhir, Wapres memberikan bantuan sosial dan bantuan alat pertanian kepada kelompok masyarakat di sekitar Wanajaya. Adapun bantuan ini berasal dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Mabes TNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement