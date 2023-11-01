Politisi PDIP Rieke: Perjuangan Palestina Bukan untuk Bangunkan Sel Terorisme

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menegaskan, perjuangan kemerdekaan Palestina bukan bertujuan untuk membangunkan sel teroris di dunia. Perjuangan kemerdekaan Palestina hanya untuk memerdekakan negara tersebut dari penjajahan Israel.

"Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan," kata Rieke mengutip Pembukaan UUD 1945, dalam keterangannya, Rabu (1/11/2203).

Untuk itu, Rieke menekankan, menjadi bagian perjuangan kemerdekaan bagi rakyat dan bangsa Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi. Hal tersebut juga merupakan amanat para pendiri bangsa Indonesia. Rieke pun meminta semua pihak berhenti membuat pernyataan yang justru malah membangunkan sel terorisme.

"Mohon dengan segala kerendahan hati pada siapa pun, jangan menggunakan tragedi kemanusiaan di Gaza sebagai pengalihan isu adanya indikasi tragedi konstitusi di Mahkamah Konstitusi," ujar Rieke.

Hal itu diungkapkan Rieke untuk menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengingatkan, perang Israel dan Hamas dapat membangkitkan sel-sel terafiliasi dengan teroris di Indonesia.