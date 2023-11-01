Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Kerusakan Lingkungan, Stafsus Presiden Dorong Penguatan Industri Hijau

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:55 WIB
Atasi Kerusakan Lingkungan, Stafsus Presiden Dorong Penguatan Industri Hijau
Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono menegaskan, visi Indonesia Emas 2045 akan lebih mungkin terwujud jika upaya-upaya membenahi kerusakan lingkungan semakin intensif.

Untuk itu, Diaz mengajak pengusaha muda yang tergabung dalam Junior Chamber International (JCI) memprioritaskan modal dan waktunya untuk berinvestasi di industri hijau. Diaz juga berpesan untuk pengusaha muda agar tidak terburu-buru masuk ke dunia politik.

"Banyak cara untuk membantu menyelamatkan bumi. Dengan apa? Coba berinvestasi di startup (perusahaan rintisan) atau membangun startup yang bergerak di industri hijau," ucap Diaz saat menjadi pembicara utama pada acara JCI Indonesia National Convention 2023 di Surabaya, Rabu (1/11/2023).

BACA JUGA:

Pemerintah Mulai Evaluasi dan Koordinasi Terkait Masalah Lingkungan Hidup di IKN 

Sementara itu, Diaz lewat media sosialnya @diaz.hendropriyono menuliskan dalam setahun terakhir banyak menemui startup-startup dan UMKM di bidang lingkungan.

Senada dengan Diaz, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga mengajak pengusaha muda untuk mengamati tanda-tanda yang ada. Para pengusaha muda perlu tampil sebagai agen perubahan yang berani dengan ide-ide segar dan tindakan nyata berdasarkan tanda-tanda tersebut.

BACA JUGA:

Resmikan SPALDT Sei Selayur, Jokowi: Tingkatkan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan 

"Baca tanda-tanda itu. Mulai alamnya, lingkungannya, dan sosialnya dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergerak" ujar mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962/lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091735/lingkungan-UXQ3_large.jpg
Soal Masalah Lingkungan, Survei Ungkap 30,6% Publik Merasa Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028351/sistem-deteksi-kerentanan-iklim-klhk-diapresiasi-pbb-jadi-inovasi-publik-terbaik-Pv90Mp2lU1.jpg
Sistem Deteksi Kerentanan Iklim KLHK Diapresiasi PBB, Jadi Inovasi Publik Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/337/3027077/soroti-masalah-sampah-stafsus-presiden-hati-hati-dampaknya-ke-lingkungan-2gU6hdag6g.jpg
Soroti Masalah Sampah, Stafsus Presiden: Hati-Hati Dampaknya ke Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023440/terapkan-bangunan-hijau-pilar-ungkap-biaya-tinggi-jadi-penghalang-utama-di-tangsel-hAdu8mUuPT.jpg
Terapkan Bangunan Hijau, Pilar Ungkap Biaya Tinggi Jadi Penghalang Utama di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009030/pemerintah-diminta-hitung-target-pengurangan-emisi-termasuk-dari-pengawalan-voorijder-olQDvnFTR3.jpeg
Pemerintah Diminta Hitung Target Pengurangan Emisi, Termasuk dari Pengawalan Voorijder
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement