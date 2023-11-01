Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencuri Motor di Kebon Jeruk Tewas Dihajar Warga, Ini Reaksi Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:30 WIB
Pencuri Motor di Kebon Jeruk Tewas Dihajar Warga, Ini Reaksi Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Pelaku pencurian sepeda motor berinisial JS tewas usai babak belur dihajar warga di Jalan Alfalah, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 28 Oktober 2023.

Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Anggi Hasibuan menuturkan JS bersama pelaku lain AM dalam kondisi babak belur ketika petugas datang ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, pelaku JS sempat dibawa ke Puskesmas terdekat.

“Satu dari dua orang (pelaku) itu tidak sadarkan diri. Awal kami taruh di Puskesmas Kebon Jeruk, namun yang satu pelaku Puskesmas tidak sanggup,” kata Anggi saat dihubungi awak media Selasa (31/10/2023).

Kemudian, Anggi mengatakan pelaku JS dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi, nyawa pelaku tak bisa ditolong.

“Sudah dilakukan pengamanan tapi engga tertolong,” ujarnya.

1 2
      
