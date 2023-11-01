Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Siswi Korban Perundungan di Depok Alami Luka Memar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |02:30 WIB
Polisi: Siswi Korban Perundungan di Depok Alami Luka Memar
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan menyebut siswi korban perundungan mengarah kekerasan di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, saat ini mengalami luka memar pada sejumlah bagian tubuh.

Diketahui sesama siswi SMP yang juga teman sepermainan melakukan perundungan dengan memukul hingga membanting korbannya di jalanan umum.

"Saat ini korban (mengalami) luka memar. (Sejumlah) bagian tubuh," kata Yefta saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).

Yefta menambahkan untuk trauma pada korban belum ada informasi lebih lanjut. "Untuk trauma belum ada info lebih lanjut," jelasnya.

Sementara itu terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan bahwa korban saat ini tidak dirawat di rumah sakit. Menurutnya pemulihan dilakukan dirumah dan akan kembali beraktivitas.

