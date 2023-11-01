Cuaca Berawan Sambut DKI Jakarta Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca seluruh wilayah DKI Jakarta akan berawan pada hari ini, Rabu (1/11/2023).

Berasarkan informasi dari situs BMKG, Pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diperkirakan berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hari, BMKG memprakirakan cuaca di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta berawan dan cerah berawan.

Malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Ibu Kota diprakirakan tidak berubah yakni berawan.

Sementara itu, suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 55-90 persen.

(Fakhrizal Fakhri )