Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Berawan Sambut DKI Jakarta Pagi Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |04:30 WIB
Cuaca Berawan Sambut DKI Jakarta Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca seluruh wilayah DKI Jakarta akan berawan pada hari ini, Rabu (1/11/2023).

Berasarkan informasi dari situs BMKG, Pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diperkirakan berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hari, BMKG memprakirakan cuaca di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta berawan dan cerah berawan.

Malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Ibu Kota diprakirakan tidak berubah yakni berawan.

Sementara itu, suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 55-90 persen.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933/cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180776/hujan-vLFT_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165/hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948/hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement