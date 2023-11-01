Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9 Jam Api Berkobar, Kebakaran Lahan Gambut di Cilodong Depok Berhasil Dipadamkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |06:24 WIB
9 Jam Api Berkobar, Kebakaran Lahan Gambut di Cilodong Depok Berhasil Dipadamkan
Kebakaran lahan di Depok (Foto: Dok Damkar Depok)
A
A
A

DEPOK - Lahan gambut dan pohon bambu di Jalan H. Nilin Griya Melati Residance RT 2 RW 3, Jatimulya, Cilodong, Depok terbakar diduga akibat tabunan atau membakar sampah pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 18.00 WIB. Adapun api berhasil dipadamkan setelah kurang lebih sembilan jam berkobar pukul 02.40 WIB.

"Betul, sudah bisa dilokalisir perambatan, butuh waktu kurang lebih 9 jam untuk proses pemadaman," kata Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tesy Haryati saat dikonfirmasi, Rabu (1/11/2023).

Tesy menyebut kendala saat pemadaman yakni luas area lahan yang terbakar dan sumber air yang jauh.

"Luas lahan terbakar, karena banyak pohon kering, sumber air hanya ada di depan Mako GDC. Bolak balik butuh waktu," ucapnya.

