Kronologi Pelajar SMK Aniaya Siswi SMP di Sawangan Depok yang Viral di Medsos

DEPOK - Siswi SMK berinisial MIK (16) tega membully hingga menganiaya siswi SMP berinisial ARN (14) di Jalan Tholib RT 3 RW 4, Bedahan, Sawangan, Kota Depok pada Sabtu 28 Oktober 2023. Aksi bullying tersebut viral di media sosial (medsos) usai direkam oleh rekan yang berusaha memisahkan.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan peristiwa bully berawal dari MIK mendapat pesan singkat bernada provokasi dari pria berinisial D.

"MIK mengiyakan dan meminta untuk kumpul dulu di gubuk dekat dengan rumahnya dengan rekannya berinisial F, B, I, N, S. Sedangkan D dan KIA telah menunggu di Jalan Tholib selanjutnya MIK menuju ke Jalan Tholib sesampai disana sudah ada lebih dulu ARN bersama satu temannya," kata Hadi dalam keterangannya dikutip, Rabu (1/11/2023).

"D bersama KIA dan MIK menghampiri ARN dan mempertanyakan soal permasalahannya. Namun ARN diam dan D memprovokatori dengan bahasa 'sudah tampol saja' karena hal tersebut MIK terpancing dan langsung menyerang ARN dengan manarik rambutnya sehingga terjatuh dengan posisi dibawah korban dipukuli berulang kali ke arah wajah namun korban berhasil berdiri yang kemudian kabur menyelamatkan diri," tambahnya.

Hadi menyebut kasus bullying viral usai direkam dan diunggah ke status Whatsapp milik N, I, B, dan F.

"Kejadian tersebut direkam oleh N, I, B, F sehingga terekspose di status Whatsapp sehingga menjadi viral," ujarnya.