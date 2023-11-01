Pelajar SMK Aniaya Siswi SMP di Depok Usai Terprovokasi Temannya

DEPOK - Siswi SMK berinisial MIK (16) tega membully hingga menganiaya korban siswi SMP berinisial ARN (14) di Jalan Tholib RT 3 RW 4, Bedahan, Sawangan, Kota Depok pada Sabtu 28 Oktober 2023, usai terprovokasi temannya.

Aksi bullying tersebut viral usai direkam oleh rekan yang berusaha memisahkan.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto membeberkan motif pelaku MIK melakukan bullying dan penganiayaan yakni diminta bantuan dan terprovokasi oleh D untuk melakukan pemukulan. Atas perbuatannya pasal yang disangkakan yakni Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

"MIK melakukan penganiayaan awalnya diminta bantuan oleh D dan disaat di lokasi karena terprovokasi oleh D sehingga melakukan pemukulan terhadap ARN. Pasal 80 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014," ucap Hadi dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Hadi menyebut pelaku MIK melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah korban ARN.

Sebelumnya, Hadi menjelaskan peristiwa bully berawal dari MIK mendapat pesan singkat bernada provokasi dari pria berinisial D.

"MIK mengiyakan dan meminta untuk kumpul dulu di gubuk dekat dengan rumahnya dengan rekannya berinisial F, B, I, N, S. Sedangkan D dan KIA telah menunggu di Jalan Tholib selanjutnya MIK menuju ke Jalan Tholib sesampai disana sudah ada lebih dulu ARN bersama satu temannya," ujar Hadi.