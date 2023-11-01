Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Preman Palak PKL Trotoar Tanah Abang hingga Rp5 Juta, Pelaku Diburu Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:12 WIB
Viral Preman Palak PKL Trotoar Tanah Abang hingga Rp5 Juta, Pelaku Diburu Polisi
Viral preman palak PKL Tanah Abang (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Metro Tanah Abang tengah memburu oknum preman pelaku pungutan liar (Pungli) yang diduga menjual trotoar kepada pedagang kaki lima (PKL) senilai Rp5 juta.

Kejadian tersebut, berada di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur, tepatnya di seberang Citywalk Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kita lagi cari (oknum preman) bersama Satpol PP itu (para pelaku)," ujar Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Patar Mula Bona saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/11/2023).

Patar menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat. Terlebih, menelisik terkait video pungli yang tengah viral tersebut.

"Itu sudah kita koordinasi dengan pihak kecamatan (Tanah Abang). Kita lagi cari," ucapnya.

Diketahui, Pungli di kawasan Jalan KH Mas Mansyur, tepatnya di seberang Citywalk Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat marak terjadi.

Terbaru, kawasan trotoar yang disalahgunakan oleh para pedagang kuliner kaki lima itu, ternyata dikuasai oleh komplotan preman.

