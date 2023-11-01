Seorang Pria Gantung Diri di Tanah Abang, Diduga Miliki Gangguan Psikologis

Seorang pria di Tanah Abang gantung diri (Foto ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Warga Karet Pasar Baru Barat II No 19, RT 009/RW 05, Tanah Abang, Jakarta Pusat digegerkan dengan adanya temuan mayat menggantung di sebuah indekos pada, Selasa 31 Oktober 2023.

Kanitreskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Kukuh Islami mengatakan, pria yang diduga gantung diri itu berinisial YR (52). Ia, diduga memiliki gangguan psikologis.

“Berdasarkan keterangan saksi, korban memiliki penyakit stroke dan gangguan psikologis,” ujar Kukuh saat dikonfirmasi, Rabu (1/11/2023).

Awalnya, kata Kukuh, seorang saksi berinisial N memberitahu anak YR yang berinisial MMB (22) karena sang ayah tidak bersuara dan minta makan sekitar pukul 17.15 WIB. Sementara, pintu kamar YR terus terkunci.

Setelah dicek dari bawah pitu, lanjut Kukuh, anak YR yakni MMB terperangah melihat ayahnya tengah dalam posisi menggantung.