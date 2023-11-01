Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin, 69 Titik Bencana Terjadi di Bogor Raya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:38 WIB
Hujan Angin, 69 Titik Bencana Terjadi di Bogor Raya
Pohon tumbang di Bogor (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 69 kejadian bencana terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 31 Oktober 2023 sore. Bencana terjadi disebabkan oleh hujan deras yang disertai angin kencang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan untuk di wilayahnya terdapat 50 kejadian bencana. Mulai dari tanah longsor, pohon tumbang hingga angin kencang.

"Total kejadian yang terlapor 50 bencana," kata Theo dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Jumlah tersebut tersebar di 4 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Utara. Adapun rinciannya, pohon tumbang 19 titik, angin kencang 30 titik dan longsor 1 titik.

"Dua kecamatan yang parah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan tanah Sareal," jelasnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan untuk di wilayahnya terdapat 19 kejadian. Tersebar di 5 kecamatan yakni Ciomas, Dramaga, Leuwisadeng, Sukaraja dan Kemang.

"18 titik angin kencang dan 1 titik pergeseran tanah," ucap Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement