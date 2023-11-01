Hujan Angin, 69 Titik Bencana Terjadi di Bogor Raya

BOGOR - Sebanyak 69 kejadian bencana terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 31 Oktober 2023 sore. Bencana terjadi disebabkan oleh hujan deras yang disertai angin kencang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan untuk di wilayahnya terdapat 50 kejadian bencana. Mulai dari tanah longsor, pohon tumbang hingga angin kencang.

"Total kejadian yang terlapor 50 bencana," kata Theo dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Jumlah tersebut tersebar di 4 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Utara. Adapun rinciannya, pohon tumbang 19 titik, angin kencang 30 titik dan longsor 1 titik.

"Dua kecamatan yang parah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan tanah Sareal," jelasnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan untuk di wilayahnya terdapat 19 kejadian. Tersebar di 5 kecamatan yakni Ciomas, Dramaga, Leuwisadeng, Sukaraja dan Kemang.

"18 titik angin kencang dan 1 titik pergeseran tanah," ucap Ade.