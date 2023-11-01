Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Penembakan Brutal di Bekasi Ditangkap!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:06 WIB
Pelaku Penembakan Brutal di Bekasi Ditangkap!
Pelaku penembakan di Bekasi Ditangkap
BEKASI - Polisi berhasil menangkap FOU, pelaku yang menembak GR (44) hingga tewas di Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 29 Oktober 2023.

Pelaku ditangkap polisi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan pelaku diamankan beserta barang bukti yakni senjata api yang diduga digunakan untuk menembak GR. Pelaku langsung kabur setelah penembakan malam itu, ke tempat persembunyian di Cibinong.

"Jatanras Polres Metro Bekasi Kota beserta Polsek Medan Satria sudah mengamankan satu orang tersangka beserta barang buktinya dalam waktu hari Selasa," ucap Erna kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Erna mengatakan, tewasnya GR akibat konflik antar keluarga dengan FOU saat keduanya berada di Maluku Tenggara. Erna tidak menjelaskan secara detail konflik keluarga apa yang dimaksud hingga menyebabkan GR tewas.

"Kronologi awal kejadian adalah merupakan untuk kejadian yaitu konflik antar keluarga di wilayah Maluku Tenggara," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
