Ini Sosok Misterius Istri Bos Travel yang Tinggal Bersama Jasad Suami dan Anaknya

JAKARTA - Bos Travel Umrah, Hamka Rusdi (50) yang tewas membusuk dengan anaknya di rumahnya Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, dikenal pendiam dan tertutup.

Sama dengan suaminya, istri Hamka juga terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Menurut warga sekitar, Bambang, istri Hamka memang tertutup. Bahkan, tidak ada satu pun warga yang mengenal nama perempuan itu, meski sudah lama tinggal di sana.

"Tidak ada tetangga atau saya yang tahu namanya. Dia orangnya tertutup dan kalau ketemu kami hanya menyapa saja," kata Bambang, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Bambang, Hamka tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah bekas tempat tinggal orangtuanya.

"Hamka asli orang sini, ini bekas rumah orang tuanya, dia menjalankan bisnis travel umroh dan istrinya ibu rumah tangga," tutup Bambang

Warga lainnya, Ali, 45 tahun, mengungkapkan tentang kehidupan keluarga Hamka. Menurut Ali, Hamka sudah tinggal di rumah tersebut bersama kakak dan orang tuanya sejak kecil.

"Mereka sudah tinggal di sini sejak kecil. Tapi orang tuanya sudah tidak ada di sini dan kakak dan adik saya sudah pindah. Jadi (AH) tinggal di sana bersama istri dan anak-anaknya," kata Ali

Karakter Hamka sangat dikenal oleh Ali sebagai seorang yang realigius dan agamis. "Dia orang yang baik dan saleh. Dia selalu menyempatkan diri untuk beribadah di masjid," tutup Ali.