Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Sosok Misterius Istri Bos Travel yang Tinggal Bersama Jasad Suami dan Anaknya

Putri Amanda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:16 WIB
Ini Sosok Misterius Istri Bos Travel yang Tinggal Bersama Jasad Suami dan Anaknya
TKP Penemuan Mayat Ibu dan Anak/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Bos Travel Umrah, Hamka Rusdi (50) yang tewas membusuk dengan anaknya di rumahnya Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, dikenal pendiam dan tertutup.

Sama dengan suaminya, istri Hamka juga terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Menurut warga sekitar, Bambang, istri Hamka memang tertutup. Bahkan, tidak ada satu pun warga yang mengenal nama perempuan itu, meski sudah lama tinggal di sana.

"Tidak ada tetangga atau saya yang tahu namanya. Dia orangnya tertutup dan kalau ketemu kami hanya menyapa saja," kata Bambang, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Bambang, Hamka tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah bekas tempat tinggal orangtuanya.

"Hamka asli orang sini, ini bekas rumah orang tuanya, dia menjalankan bisnis travel umroh dan istrinya ibu rumah tangga," tutup Bambang

Warga lainnya, Ali, 45 tahun, mengungkapkan tentang kehidupan keluarga Hamka. Menurut Ali, Hamka sudah tinggal di rumah tersebut bersama kakak dan orang tuanya sejak kecil.

"Mereka sudah tinggal di sini sejak kecil. Tapi orang tuanya sudah tidak ada di sini dan kakak dan adik saya sudah pindah. Jadi (AH) tinggal di sana bersama istri dan anak-anaknya," kata Ali

Karakter Hamka sangat dikenal oleh Ali sebagai seorang yang realigius dan agamis. "Dia orang yang baik dan saleh. Dia selalu menyempatkan diri untuk beribadah di masjid," tutup Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement