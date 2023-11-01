Asyik Lihat Ikan, Bocah 5 Tahun Kecebur dalam Kolam dan Meninggal

BOGOR - Bocah laki-laki berusia 5 tahun meninggal dunia usai tenggelam dalam kolam di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Saat ini, jasadnya sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.

Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Awalnya, sang ibu pergi ke pasar dan korban di rumah.

BACA JUGA:

"Iya betul (anak tenggelam), anak usia 5 tahun. Tadi kejadian jam 11-an. Kronologinya ibunya lagi ke pasar, si anak tersebut sendirian di rumah," kata Sumijo kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Ketika itu, korban diduga bermain seorang diri ke arah mushola tak jauh dari rumahnya. Di mushola tersebut, terdapat sebuah kolam pembuangan air wudhu.

BACA JUGA:

"Dia bermain sendirian, kan rumahnya tidak jauh dari musola. Anak ini hobinya melihat ikan katanya. Itu di mushola itu ada ikan lele gitu, kepeleset kecebur. Kedalamannya kurang lebih 1 meter lebih dikit. Ukuran anak 5 tahun mah dalam," jelasnya.

Setelah itu, sang ibu yang pulang ke rumah mendapati anaknya menghilang. Hingga akhirnya, keluarga bersama warga sekitar menemukan korban.