Penembakan Brutal di Bekasi Konflik Kelompok John Kei dan Nus Kei, Dendam Lama Cengkareng Berdarah?

JAKARTA - Kasus penembakan maut pria berinisial GR (44) hingga tewas di Kavling Rawa Bambu Bulak, Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga dipicu konflik lama kelompok John Kei dan Nus Kei.

Diketahui, John Refra alias John Kei saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat.

Kasus penyerangan di Green Lake City, Tangerang dan Duri Kosambi, Jakarta Barat pada Juni 2020 lalu membuat John Kei divonis 15 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Mei 2021 lalu.

"(Diduga) konflik lama antara kelompok John Kei dan Nus Kei," ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Ully, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (1/11/2023).

Namun Titus belum dapat menjelaskan lebih detail terkait konflik yang terjadi antar kedua kelompok tersebut.

"Permasalahan pertama masih didalami karena ini kejadian berulang seperti di Cengkareng pada 2020 lalu. Sedang kami dalami permasalahannya agar kejadian tak berulang kembali," pungkasnya.