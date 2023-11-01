Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Banjir, 8 Jembatan Baru Dibangun di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:13 WIB
Antisipasi Banjir, 8 Jembatan Baru Dibangun di Tangsel
Pemkot Tangsel Bangun Jembatan Antisipasi Banjir/Foto: Okezone
TANGERANG SELATAN- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersiap menghadapi musim hujan. Salah satu yang diantisipasi adalah dampak banjir, di mana pada waktu lalu kerap merendam sejumlah pemukiman warga.

Kini sejumlah proyek penanganan banjir telah dikerjakan, salah satunya adalah pembangunan jembatan baru. Melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), pemerintah mulai merampungkan pengerjaan 8 jembatan yang tersebar di sejumlah wilayah.

"Tahun 2023 ini Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas SDABMBK membangun 8 jembatan di lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Tangsel," ujar Kepala Bidang Bina Marga DSDABMBK Kota Tangsel, Ahmad Fatulloh, Rabu (1/11/2023).

Menurut Fatul, progres pengerjaan seluruh jembatan itu variatif dengan prosentase rata-rata di atas 50 persen. Dia berharap seluruh proyek jembatan itu selesai sesuai perencanaan yakni pada Desember tahun ini.

"Diharapkan ke delapan jembatan ini bisa selesai tepat waktu, Sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Tangerang Selatan khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya," pungkasnya.

