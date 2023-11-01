Tertimpa Pohon Tumbang di Bogor, Satu Pengendara Motor Alami Luka-Luka

BOGOR - Sebuah pohon di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor tumbang. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

"Hujan yang disertai angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang di wilayah tersebut," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.40 WIB sore tadi. Satu orang pengguna jalan yang belum diketahui identitasnya mengalami luka-luka pada bagian kepala dan bahu karena tertimpa pohon.

"(Korban) lagi naik motor, luka sedang," jelasnya.

Tim BPBD beserta Damkar dan lainnya yang mendapat informasi tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Pohon tumbang sudah dievakuasi tim gabungan dan jalan sudah bisa dilalui kendaraan.

"Korban dibawa ke RSUD Cileungsi untuk penanganan lebih lanjut," tutupnya.

(Awaludin)