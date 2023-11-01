Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beredar Informasi Kasus Cacar Monyet Ditemukan di RS PMI Kota Bogor, Begini Faktanya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:20 WIB
Beredar Informasi Kasus Cacar Monyet Ditemukan di RS PMI Kota Bogor, Begini Faktanya
Cacar Monyet (foto: dok WHO)




BOGOR - Beredar informasi adanya temuan kasus cacar monyet di RS PMI, Kota Bogor. Namun, informasi tersebut ternyata tidak benar atau hoax.

Dalam informasi beredar, dinarasikan bahwa di ruang praktek RS Afiat PMI Bogor kedatangan pasien seorang anak berusia 13 tahun. Anak itu disebut positif tertular monkeypox atau cacar monyet.

Lalu, diceritakan bahwa sang anak tertular usai berkunjung ke salah satu mal di Jakarta. Dalam informasi itu pun mengajak masyarakat untuk kembali memakai masker dan menjaga kebersihan khususnya ketika berkunjung ke tempat umum.

Dikonfirmasi, Humas RS PMI Bogor Drg. Ayunda Dwi Rahmawati menyebut bahwa informasi pesan berantai yang beredar itu tidak benar alias hoax.

