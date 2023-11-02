Dihadiri Ganjar Pranowo Hingga Yenny Wahid, TPN GP Gelar Media Briefing di Kebon Sirih

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar media briefing di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (2/11/2023). Acara tersebut, langsung dihadiri Bacapres yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo.

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan, agenda tersebut dilakukan guna mengikuti perkembangan dan isu strategis.

"Media brief itu pada dasarnya kami di TPN mendapatkan arahan dari Capres kami, Mas Ganjar Pranowo tentang isu-isu strategis yang berkembang saat ini," ujar Andi di lokasi.

Tak hanya itu, lanjut Andi, media briefing kali ini juga bagian dari mempersiapkan tips and trik guna mengikuti debat Capres-cawapres beberapa waktu yang akan datang.