Daftar Senjata Israel yang didatangkan Indonesia

Ilustrasi untuk daftar senjata Israel yang didatangkan ke Indonesia (Foto: We Are The Mighty)

JAKARTA- Ternyata ada berbagai macam isi dalam daftar senjata Israel yang didatangkan Indonesia. Kabar ini jelas sangat penting karena negeri Israel sudah tersohor dengan berbagai kejahatan kemanusiaannya.

Sebagai negara yang hobi berkonflik membuat Israel sangat fasih dengan industri teknologi tinggi khususnya alutsista. Alhasil senjata buatan Israel digemari oleh berbagai negara.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), senjata bikinan Israel paling ikonik adalah senapan Uzi. Penciptanya adalah Mayor Uziel Gal, seorang tentara yang bertempur saat perang 1948.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Persenjataan Israel (IWI) disebutkan salah satu negara yang memborong senjata dari Israel adalah India.

Negeri tersebut setidaknya pernah membeli senjata dari Israel senilai USD 118 juta pada Maret 2021 silam. Pembelian tersebut untuk sebanyak 16.479 unit senjata jenis NEGEV NG7 kaliber 7,62 mm.

Tidak hanya itu pemerintah Indonesia tercatat pernah juga melakukan impor senjata dari Israel senilai USD1,32 juta atau setara Rp18,48 miliar (kurs Rp14 ribu per USD) pada tahun lalu.

Secara volume, impor senjata yang pernah dilakukan dari Israel mencapai 2.674 kilogram (kg) atau 2,67 ton.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor senjata dari Israel meliputi tiga kode Harmonized System (HS). Apa saja itu?

Pertama, kode HS 93011000. Kode ini meliputi senjata artileri, seperti senapan, mortir, dan meriam howitzer. Jenis ini merupakan dominasi dari perdagangan impor sebesar USD1,28 juta.

Kedua, kode HS 93051000 atau suku cadang dan aksesori untuk revolver serta pistol. Nilainya tercatat sebesar USD3.756.