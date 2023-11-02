Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Senjata Israel yang didatangkan Indonesia

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:35 WIB
Daftar Senjata Israel yang didatangkan Indonesia
Ilustrasi untuk daftar senjata Israel yang didatangkan ke Indonesia (Foto: We Are The Mighty)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ada berbagai macam isi dalam daftar senjata Israel yang didatangkan Indonesia. Kabar ini jelas sangat penting karena negeri Israel sudah tersohor dengan berbagai kejahatan kemanusiaannya.

BACA JUGA:

3 Senjata Israel yang Sudah Diakui Dunia 

Sebagai negara yang hobi berkonflik membuat Israel sangat fasih dengan industri teknologi tinggi khususnya alutsista. Alhasil senjata buatan Israel digemari oleh berbagai negara.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), senjata bikinan Israel paling ikonik adalah senapan Uzi. Penciptanya adalah Mayor Uziel Gal, seorang tentara yang bertempur saat perang 1948.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Persenjataan Israel (IWI) disebutkan salah satu negara yang memborong senjata dari Israel adalah India.

Negeri tersebut setidaknya pernah membeli senjata dari Israel senilai USD 118 juta pada Maret 2021 silam. Pembelian tersebut untuk sebanyak 16.479 unit senjata jenis NEGEV NG7 kaliber 7,62 mm.

Tidak hanya itu pemerintah Indonesia tercatat pernah juga melakukan impor senjata dari Israel senilai USD1,32 juta atau setara Rp18,48 miliar (kurs Rp14 ribu per USD) pada tahun lalu.

Secara volume, impor senjata yang pernah dilakukan dari Israel mencapai 2.674 kilogram (kg) atau 2,67 ton.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor senjata dari Israel meliputi tiga kode Harmonized System (HS). Apa saja itu?

Pertama, kode HS 93011000. Kode ini meliputi senjata artileri, seperti senapan, mortir, dan meriam howitzer. Jenis ini merupakan dominasi dari perdagangan impor sebesar USD1,28 juta.

Kedua, kode HS 93051000 atau suku cadang dan aksesori untuk revolver serta pistol. Nilainya tercatat sebesar USD3.756.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/18/3129449//rekaman_yang_menunjukkan_serangan_tentara_israel_terhadap_konvoi_pekerja_darurat_di_gaza-uEs0_large.jpg
Ini Alasan Militer Israel Sergap dan Bunuh Petugas Medis di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/18/3118473//tentara_israel-ZNnM_large.jpg
Mengenal Protokol Hannibal: Operasi Rahasia untuk Mencegah Penculikan Tentara Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement