Momen Jokowi Cek Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaan IKN

JAKARTA - Usai melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama atau _groundbreaking_ sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Jokowi mengunjungi lokasi proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap I, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 2 November 2023.

Tiba sekira pukul 17.40 WITA, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, meninjau progres pembangunan sejumlah infrastruktur di sana.

Dari lokasi halaman upacara atau _ceremonial lawn_, Kepala Negara tampak berbincang bersama para menteri seraya menunjuk lokasi di mana nantinya Istana Presiden akan berdiri.

Setelahnya Presiden pun melihat fasilitas jalur pejalan kaki yang berada tepat di seberang halaman upacara tersebut dan berhadapan langsung dengan Istana Presiden.

Setelah melakukan peninjauan sekitar 25 menit, Presiden Jokowi beserta rombongan kemudian bertolak kembali ke lokasi tempatnya bermalam selama di IKN.

(Awaludin)