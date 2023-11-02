Bareng Elit TPN GP, Ganjar-Mahfud Bahas Isu Strategis Persiapkan Debat Pilpres

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar kegiatan media briefing di gedung iNews Tower, Kamis, 2 November 2023.

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, mengatakan, dalam media briefing ini TPN Ganjar-Mahfud mendapatkan masukan dan arahan dari Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD terkait isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

"Mas Ganjar sudah memberikan masukan-masukan terkait isi strategis dan hal-hal apa yang harus diantisipasi," kata Andi Widjajanto.

Selain itu, kata Andi, Ganjar Pranowo juga memberiman tips-tips awal, bagaimana TPN Ganjar-Mahfud mempersiapkan bahan untuk menghadapi debat Pilpres 2024.

"Kami harus mempersiapkan debat secara khusus karena berbeda dengan 2014-2019. Kali ini debatnya ada 3 calon presiden dan wakil presiden," kata Andi.

"Kami selalu akan mendapatkan gambaran yang lengkap dari capres-cawapres bagaimana beliau berdua bisa memandu kami di TPN untuk bergerak sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan strategis yang Mas Ganjar dan Prof Mahfud rasakan," pungkasnya.

(Awaludin)