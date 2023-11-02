Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati, Ganjar dan Mahfud MD Bakal Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |22:29 WIB
Megawati, Ganjar dan Mahfud MD Bakal Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024 yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dijadwalkan akan melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023).

Mahfud MD mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus jelang kunjungannya untuk ziarah ke makan Bung Karno tersebut.

“Engga ada persiapan khusus, cuma mau ke Blitar mau ziarah. Iya sama (Megawati) dan Pak Ganjar,” kata Mahfud kepada wartawan di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Mahfud yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebutkan bahwa dirinya juga akan menghadiri sejumlah kegiatan, salah satunya pertemuan di Universitas Brawijaya.

“Saya ada acara ke Malang habis itu ada rapat majelis Wali Amanah di Universitas Brawijaya, saya anggota di situ. Setelah itu pengajian umum di Gresik,” jelasnya.

Sebelumnya, Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo - Mahfud MD akan berziarah ke makam Presiden Pertama sekaligus Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023) besok. Keduanya akan hadir bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Kabar kegiatan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela kunjungan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

"Besok Ibu Megawati Soekarnoputri beserta keluarga, dan juga Pak Ganjar, Prof Mahfud MD, akan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar," kata Hasto.

