HOME NEWS NASIONAL

Dubes Palestina Bangga dengan Dukungan Tiada Henti Indonesia

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |23:01 WIB
Dubes Palestina Bangga dengan Dukungan Tiada Henti Indonesia
Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun (foto: Dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, mengaku bangga dengan dukungan masif Indonesia untuk negaranya. Dukungan amat dibutuhkan Palestina dalam konflik yang terjadi saat ini.

Pernyataan itu disampaikan Dubes Al Shun dalam acara aksi solidaritas di Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023) malam WIB. Sekitar seratusan massa berkumpul di sana untuk menyuarakan keresahan mereka.

"Dari hati yang terdalam, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang memberikan dukungan (kepada Palestina)," ujar Zuhair Al Shun.

"Saya sangat bangga dengan peran Indonesia mendukung kami tiada henti. Saya dapat pastikan seluruh usaha untuk menghancurkan Palestina dan membunuh rakyat Palestina tidak akan berhasil dan Israel pada akhirnya akan kalah," sambungnya kemudian.

