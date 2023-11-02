Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Bangunan Sekolah di Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:26 WIB
Kebakaran Bangunan Sekolah di Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda gedung Sekolah Dasar (SD) Yayasan Sumbangsi di Jalan Duren Bangka Nomor 36 RT 1 RW.2 Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan pada Rabu (1/11/2023) malam.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan penyebab kebakaran gedung sekolah yang terjadi pada pukul 22.45 WIB itu diduga akibat korsleting listrik.

“Adapun objek yang terbakar gedung TK SD Yayasan Subangsih. Penyebab diduga akibat korsleting listrik,” kata Syamsul Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (2/11/2023).

Dia mengatakan dalam memadamkan kobaran api, sebanyak 17 unit dan 70 personil dikerahkan ke lokasi.

BACA JUGA:

Kebakaran di Kalideres, 13 Unit Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Api 

“Pengerahan 17 unit damkar dan 70 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Selesai pemadaman pukul 03.00 WIB,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tidak ada korban dalam peristiwa itu. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat kebakaran tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
