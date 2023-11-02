Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kelompok Rawan Penularan Cacar Monyet Akan Diawasi Ketat, Vaksin Mulai Digulirkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:08 WIB
Kelompok Rawan Penularan Cacar Monyet Akan Diawasi Ketat, Vaksin Mulai Digulirkan
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memerintahkan Dinas Kesehatan serta jajarannya untuk mengawasi ketat kelompok yang rawan menularkan penyakit cacar monyet.

Hal tersebut disampaikan Heru usai dirinya meninjau rehabilitasi gedung kantor Kelurahan Palmeriam, Kamis (2/11/2023)

"Sekali lagi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan tracing ketat terhadap kelompok-kelompok tertentu," ujar Heru.

Untuk itu ia meminta kepada jajarannya untuk melakukan tracing mencegah penyebaran cacar monyet semakin meluas.

"Maka di Jakarta kita tracing terus," jelas Heru.

Heru menyebutkan kenaikan kasus cacar monyet di Jakarta sebagai hal yang harus menjadi perhatian serius.

"Meningkatpun ada yang memang harus divaksin, ada yang memang terindikasi, semuanya kita lokalisir," tambahnya.

Perihal cakupan untuk vaksin cacar monyet disebut Heru akan terus ditingkatkan.

"Ya mereka (suspek) akan kita berikan vaksinasi. Nanti ada Dinas Kesehatan yang menangani prosesnya," pungkasnya.

