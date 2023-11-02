Viral Video Ratusan Pegawai Ekspedisi Kena PHK Massal di Depok

DEPOK - Viral video ratusan pegawai ekspedisi yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan ekspedisi dengan ciri khas warna merah itu.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @depok24jam terlihat ratusan pegawai dalam raut wajah campur aduk dan berpamitan usai diduga di PHK.

"Ratusan pegawai perusahaan pelayanan jasa antar pengiriman di gudang kawasan Malatek Cimanggis kena PHK," tulis caption laman Instagram @depok24jam dikutip, Kamis (2/11/2023).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono menyebut belum ada surat pemberitahuan ke pihaknya terkait PHK massal perusahaan ekspedisi di Cimanggis itu.

"Maaf, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan ke disnaker terkait hal itu (PHK Massal)," ucap Sidik.