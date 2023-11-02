Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Ratusan Pegawai Ekspedisi Kena PHK Massal di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:24 WIB
Viral Video Ratusan Pegawai Ekspedisi Kena PHK Massal di Depok
Ratusan Pegawai Terkena PHK/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

DEPOK - Viral video ratusan pegawai ekspedisi yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan ekspedisi dengan ciri khas warna merah itu.

Dalam video yang diunggah laman Instagram @depok24jam terlihat ratusan pegawai dalam raut wajah campur aduk dan berpamitan usai diduga di PHK.

"Ratusan pegawai perusahaan pelayanan jasa antar pengiriman di gudang kawasan Malatek Cimanggis kena PHK," tulis caption laman Instagram @depok24jam dikutip, Kamis (2/11/2023).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono menyebut belum ada surat pemberitahuan ke pihaknya terkait PHK massal perusahaan ekspedisi di Cimanggis itu.

"Maaf, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan ke disnaker terkait hal itu (PHK Massal)," ucap Sidik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PHK Massal PHK viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710/viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312/viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement