INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Pencurian Mobil Terekam CCTV di Bogor, TKP Terkenal Rawan Maling

Kamis, 02 November 2023 |13:30 WIB
Rekaman CCTV maling mobil di Bogor. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR – CCTV merekam mobil yang tengah terparkir di depan ruko di Jalan Pangeran Asogiri, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, digondol maling. Pelaku datang dengan mengendarai mobil berwarna hitam lalu melancarkan aksinya. Pelaku berhasil membawa kabur mobil Toyota Vios dengan Nopol F 1990 BH.

Maling Berkostum Ninja Panik Terekam Kamera, Tutupi CCTV Pakai Serbet Putih 

Sementara itu, korban Feli mengaku baru mengetahui mobilnya hilang saat hendak berangkat kerja. Peristiwa itu terjadi pada rabu dini hari saat kondisi sekitar tengah sepi. Para pelaku yang diperkiraan berjumlah 3 orang beraksi hanya dalam hitungan menit.

Menurut seorang warga, Arman, aksi pencurian mobil bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi kasus serupa. “Kawasan sini memang rawan kasus pencurian,” ucapnya.

Toko Minuman di Depok Dibobol Maling, Uang Rp400 Ribu hingga Drawer Raib 

Saat ini kasus pencurian mobil tersebut telah ditangani oleh aparat Polsek Bogor Utara. Polisi melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV.

(Qur'anul Hidayat)

      
