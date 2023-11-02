Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Koja Trade Mall Diteror Bom, Polisi Gerak Cepat Sisir Lokasi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:40 WIB
Koja Trade Mall Diteror Bom, Polisi Gerak Cepat Sisir Lokasi
Koja Trade Mall diteror bom/Foto: Yohannes Tobing
JAKARTA - Koja Trade Mall yang berada di wilayah Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, mendapat ancaman teror bom dari seseorang pada Kamis (2/11/2023) siang. Adanya ancaman ini, pengelola langsung menghubungi Polsek Koja.

Mendapat laporan tersebut jajaran Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan upaya penelusuran di sekitar mall. Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi sejumlah petugas kepolisian tengah melakukan penjagaan di depan mall.

Sementara beberapa petugas kepolisian dengan berpakaian lengkap terlihat melakukan pengecekan di beberapa sudut ruangan mall seperti di sekitar lantai pertama dan juga di lantai dua mall hingga seluruh bagian.

Kapolsek Koja, Kompol Muhamad Syahroni mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari pengelola mall adanya informasi dari pihak atau seseorang yang mengatakan bahwa adanya bom yang berada di sekitar mall dan melapor ke pimpinan.

"Setelah kami mendapat laporan dari Manajemen KTM, saya selalu Kapolsek Koja langsung mengirimkan tim ke TKP, langsung melakukan sterilisasi awal," Kata Syahroni dikonfirmasi.

Menurut Syahroni pihaknya langsung melakukan penyisiran bersama dengan security mal, tim dari Polsek dan juga resmob Polres Metro Jakarta Utara untuk penelusuran dan menyelidiki pelaku yang memberikan informasi.

Telusuri berita news lainnya
