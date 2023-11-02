Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tilang Uji Emisi Batal, Polisi Teruskan Sosialisasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:16 WIB
Tilang Uji Emisi Batal, Polisi Teruskan Sosialisasi
Tilang uji emisi batal, polisi teruskan sosialisasi. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Polisi tetap melakukan razia uji emisi, mestik tidak menerapkan sanksi tilang. Saat ini polisi fokus melakukan sosialisasi.

"Mulai hari ini kami tetap melakukan sosialisasi tidak menilang. Kami tetap melakukan imbauan, namun tidak ada penilangan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Kamis (2/11/2023).

Dalam hal ini, polisi masih terus bersosialisasi agar masyarakat menaati uji emisi. Hal itu agar angka polusi di Jakarta berkurang.

"Fokus sosialisasi terus saja. Kita melakukan imbauan dan sosialisasi begitu," ucap dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membatalkan tilang uji emisi di Jakarta. Padahal, tilang uji emisi itu baru digelar lagi pada Rabu (1/11/2023).

Latif mengatakan, tilang uji emisi dihentikan karena mendapat respons negatif dari masyarakat.

"Soal penilangan uji emisi dihilangkan, banyak masyarakat yang komplain," kata Latif.

