HOME NEWS MEGAPOLITAN

Emak-Emak Kena Peluru Nyasar di Depok, Wajahnya Berlumuran Darah

Iyung Rizki , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:44 WIB
Emak-Emak Kena Peluru Nyasar di Depok, Wajahnya Berlumuran Darah
Ilustrasi penembakan (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Seorang ibu rumah tangga terkena peluru nyasar di Jalan Raya Proklamasi, Sukmajaya, Kota Depok. Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri.

Diketahui, pada saat kejadian tersebut korban hendak berbelanja berboncengan sepeda motor bersama sang suami. Saat ditemui di rumahnya, korban Diah Setyorini mengatakan pada saat kejadian korban sempat mendengar suara dentuman.

Kemudian, saat dirinya melihat wajahnya di kaca, ia mendapati ada peluru yang bersarang di pipi sebelah kiri disertai kucuran darah.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Depok Iptu Made Budi menyampaikan jenis peluru nyasar yang bersarang di pipi korban merupakan proyektil senapan angin.

Akibat dari peristiwa peluru nyasar tersebut, korban mengalami luka dan mendapati dua jahitan pada bagian pipi sebelah kirinya. Hingga kini, pihak kepolisian Polres Metro Depok masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut.

(Arief Setyadi )

      
