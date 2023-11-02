Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinkes Depok: Belum Ada Laporan Konfirmasi Positif Kasus Cacar Monyet

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:55 WIB
Dinkes Depok: Belum Ada Laporan Konfirmasi Positif Kasus Cacar Monyet
Ilustrasi (Foto: unsplash)
A
A
A

DEPOK - Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok, Umi Zakiati mengklaim belum ada laporan terkait kasus konfirmasi positif Monkeypox atau Cacar Monyet di wilayah Kota Depok sejauh ini. Diketahui kasus Monkeypox di Tanah Air tengah merebak dan kasus terbanyak saat ini di wilayah DKI Jakarta yang didominasi penularan dari manusia ke manusia.

"Terakhir belum ada laporan terkonfirmasi positif (terkait kasus Monkeypox)," kata Umi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (2/11/2023).

Umi menambahkan akan berkoordinasi dengan tim terkait update kasus Monkeypox di Kota Depok.

"Saya koordinasikan ke tim ya update nya," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkap update data kasus Monkeypox atau Cacar Monyet di Indonesia tembus 27 kasus dan yang terbanyak di DKI Jakarta.

"27 kasus konfirmasi, ada di Bandung 1 kasus, Tangsel 2, Kab Tangerang 2 dan 1 Kota Tangerang sisanya Jakarta," kata Siti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (31/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724/truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156881/depok-k9eD_large.jpg
Satpol PP Depok Tertibkan Bangunan di Zona Berbahaya Jalan Juanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526/arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148215/depok-MEQe_large.jpg
Gelar Depok Run Festival 2025 di Area CFD, Wali Kota Supian Suri Minta Maaf ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148214/pemkot_depok-e7yk_large.jpg
Pakai Rute CFD, Pemkot Gelar Depok Run Festival 22 Juni Diikuti 2.500 Peserta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147523/run-ljF1_large.jpg
7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute
Telusuri berita news lainnya
