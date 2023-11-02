Dinkes Depok: Belum Ada Laporan Konfirmasi Positif Kasus Cacar Monyet

DEPOK - Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok, Umi Zakiati mengklaim belum ada laporan terkait kasus konfirmasi positif Monkeypox atau Cacar Monyet di wilayah Kota Depok sejauh ini. Diketahui kasus Monkeypox di Tanah Air tengah merebak dan kasus terbanyak saat ini di wilayah DKI Jakarta yang didominasi penularan dari manusia ke manusia.

"Terakhir belum ada laporan terkonfirmasi positif (terkait kasus Monkeypox)," kata Umi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (2/11/2023).

Umi menambahkan akan berkoordinasi dengan tim terkait update kasus Monkeypox di Kota Depok.

"Saya koordinasikan ke tim ya update nya," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkap update data kasus Monkeypox atau Cacar Monyet di Indonesia tembus 27 kasus dan yang terbanyak di DKI Jakarta.

"27 kasus konfirmasi, ada di Bandung 1 kasus, Tangsel 2, Kab Tangerang 2 dan 1 Kota Tangerang sisanya Jakarta," kata Siti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (31/10/2023).