HOME NEWS MEGAPOLITAN

Koja Trade Mall Dapat Ancaman Bom, Polisi Lakukan Sterilisasi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:04 WIB
Koja Trade Mall Dapat Ancaman Bom, Polisi Lakukan Sterilisasi
Koja Trade Mall diteror bom (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Manajemen pusat perbelanjaan Koja Trade Mall (KTM), Jakarta Utara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima adanya teror bom dari orang tak dikenal (OTK), Kamis (2/11/2023) siang.

Direktur Operasional Koja Trade Mall, Yogi Suprayogi mengatakan bahwa ancaman ini diterima oleh tim publik relation yang mendapat teror dari akun Instagram melalui pesan singkat pada sekitar pukul 10.00 WIB.

"Tadi kira-kira pukul 10.15 WIB, tim saya di PR mengecek IG. IG kami IG promosi mengenai gedung dan keramaian. Begitu dicek, ternyata di dalam ada informasi," Kata Yogi dikonfirmasi di lokasi, Kamis (2/11/2023).

"Ternyata yang beri informasi tersebut merupakan followers yang biasanya mengikuti kegiatan kami. Di dalamnya ada capture berupa ancaman," Sambung Yogi.

Yogi menjelaskan bahwa di dalam pesan tersebut, si pengirim mencantumkan sebuah tangkapan layar yang berisi ancaman bahwa di area KTM akan segera terjadi peledakan bom.

Lantaran panik, pihak manajemen mal langsung melaporkan teror bom itu ke Polsek Koja. Polisi kemudian langsung datang ke lokasi untuk melalukan sterilisasi dan penyisiran pusat perbelanjaan tersebut.

"Jadi ancaman itu intinya, ada berupa bom. Bom seperti apa kan kami belum tahu. Yang tahu tentunya para ahlinya di kepolisian. Pak Kapolsek dengan pengalaman luar biasa bersama timnya gercep," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
