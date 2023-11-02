Polda Metro Tegaskan Uji Emisi Tak Jadi Syarat Perpanjang STNK

JAKARTA - Polda Metro Jaya menegaskan bahwa uji emisi kendaraan tak menjadi syarat perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Nggak ada. Syarat perpanjangan surat kendaraan tetap, nggak ada uji emisi menjadi syarat," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. saat dihubungi Kamis (2/10/2023).

Latif menyebut bahwa jika diterapkan maka bakal ada perubahan Undang-Undang.

Dia menegaskan bahwa saat ini aturan perpanjangan STNK belum berubah. "Itu aturan, nanti merubah undang-undang," kata dia.

Adapun syarat perpanjangan STNK sendiri telah diatur dalam Pasal 62 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.