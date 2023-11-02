Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Halaqoh Kebangsaan, Ulama Pimpinan Pesantren Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:15 WIB
Gelar Halaqoh Kebangsaan, Ulama Pimpinan Pesantren Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Ulama dan Kiai Sepakat Dukung Ganjar/ist
BOGOR - Perkumpulan ulama dan kiai dari Ahlussunah Wal Jamaah Indonesia, mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk memimpin Indonesia di 2024-2029.

Dukungan itu disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Drajat Al-Qosimiyyah, Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada, Kamis (2/11/2023).

Pimpinan Ponpes Sunan Drajat Al-Qosimiyyah, Buya Munawwir Al-Qosimi mengatakan, Halaqoh Kebangsaan tersebut diadakan untuk memusyawarahkan ihwal pemimpin terbaik untuk bangsa Indonesia yang diikuti pimpinan ponpes di Bogor dan Bekasi.

"Kita mengadakan Halaqoh Kebangsaan Jaringan Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia, dihadiri oleh beberapa ulama yang ada dari Bogor dan Bekasi. Kita menghimpun pendapat bagaimana kita memilih pemimpin terbaik" ujar Buya Munawwir.

Dia menjelaskan, Ganjar-Mahfud adalah pasangan paling ideal untuk memimpin Indonesia. Oleh karena itu, ulama-kiai mendukung Ganjar-Mahfud karena keduanya merupakan sosok yang paling teruji dan terbukti kepemimpinananya serta visi kebangsaannya.

"Beliau berdua adalah satu satunya paslon yang tidak pernah dihubungkan dengan kelompok radikal dan intoleran" tegasnya.

Kiai yang masih keturunan Sunan Drajad ini juga menyebut bahwa pasangan Ganjar-Mahfud sangat dekat dengan kalangan pesantren. Perhatian dan kepedulian Ganjar di dunia pesantren ditunjukkan dengan menginisiasi adanya Peraturan Daerah Jawa Tengah Tentang Pesantren saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah, capres berambut putih itu juga berhasil menaikkan kesejahteraan pengajar keagamaan dengan memberikan uang insentif. Jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun sejak digulirkan tahun 2019.

Dari bukti konkret itu, para ulama dan kiai pimpinan ponpes di Bogor dan Bekasi itu sepakat untuk menggaungkan dukungannya ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Ganjar itu menantu kiai, kiai dalam mencari menantu itu tidak sembarangan harus musyawaroh dan istikhoroh. Mahfud MD beliau adalah keluarga menantu-menantunya kiai, dia juga seorang santri. Maka saya mengajak bahkan dari keluarga wali untuk mendukung Ganjar-Mahfud karena ini asli negara kita," tuturnya.

