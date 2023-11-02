Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Kota Bogor Terima 14.565 Kotak Suara Pemilu 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:32 WIB
KPU Kota Bogor Terima 14.565 Kotak Suara Pemilu 2024
BOGOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor telah menerima penyaluran logistik Pemilu 2024 tahap pertama.

Diketahui, ada sebanyak 14.565 kotak suara yang dikirim oleh KPU RI untuk wilayah Kota Bogor, Jawa Barat.

"Sudah datang (kotak suara)," kata Ketua KPU Kota Bogor Samsudin dikonfirmasi, Kamis (2/11/2023).

Menurutnya, logistik itu datang pada Rabu 1 November 2023. Kotak suara langsung disimpan di Gudang Logistik KPU Kota Bogor di Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Sementara baru kotak suara, yang lain belum datang," jelas Samsudin. 

Nantinya, kotak suara Pemilu 2024 itu akan disebar ke 2.913 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing-masing TPS akan mendapatkan 5 kotak suara. "Kita tunggu arahan KPU RI (pendistribusian)," tutupnya.

Untuk diketahui, KPU RI sedianya menyiapkan sekitar 4 juta kotak suara dalam Pemilu 2024. Kotak suara di siapkan berdasarkan kebutuhan di setiap TPS.

