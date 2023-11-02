Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kena Prank soal Laporan Dugaan Percobaan Pembunuhan di Tebet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:22 WIB
Polisi Kena <i>Prank</i> soal Laporan Dugaan Percobaan Pembunuhan di Tebet
A
A
A

JAKARTA - Warga di Tebet, Jakarta Selatan membuat heboh denhan melaporan ke Call Center 110 tentang dugaan kasus percobaan pembunuhan. Namun, polisi justru terkena prank lantaran dugaan percobaan pembunuhan tersebut sejatinya hanyalah persoalan keluarga.

Kapolsek Tebet, Kompol Jamalinus Nababan mengatakan, awalnya seorang bocah berinisial JB mengejar-ngejar ibunya untuk meminta uang. Adapun sang Ibu menyita handphone JB lantaran kelakuan JB yang nakal.

"Adiknya ini nguber-nguber ibunya mau minta duit, Ibunya kan nahan handphonenya, katanya mau beli apa, gak ngerti. Jadi karena kakaknya ketakutan dibikin lah laporan 110, kita kena prank juga sebenarnya ini," ujar Kompol Nababan saat dikonfirmasi, Kamis (2/11/2023).

Menurutnya, Kakak JB, N yang merasa takut Ibunya dikejar-kejar sang adik, JB melapor ke polisi melalui nomor darurat 110. Poisi yang menerima laporan dugaan percobaan pembunuhan itu merespon cepat dengan langsung mendatangi lokasi, hanya saja laporan itu sejatinya hanyalah persoalan keluarga belaka.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Tebet polisi pembunuhan
