HOME NEWS MEGAPOLITAN

16 Bencana Terjadi di Bogor Imbas Hujan dan Angin Kencang Hari Ini, Berikut Detailnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:52 WIB
16 Bencana Terjadi di Bogor Imbas Hujan dan Angin Kencang Hari Ini, Berikut Detailnya
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 16 laporan bencana di Kota Bogor sore ini. Bencana yang terjadi disebabkan oleh hujan deras dan disertai angin kencang.

"Total laporan masuk hari ini 16 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

Kata dia, bencana itu terdiri dari angin kencang, pohon tumbang, tanah longsor, dahan patah, atap rumah ambruk dan dindin rumah ambruk. Seluruh kejadian sudah ditangani oleh BPBD Kota Bogor.

"Seluruh laporan kejadian diatas sudah diassessment oleh personel TRC-PB BPBD Kota Bogor," jelasnya.

Berikut rincian 16 titik laporan bencana di Kota Bogor sore ini.

1). Tanah longsor di wilayah Jalan Bukit Cassiavera Raya, RT 001/RW 007, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

2). Angin kencang di wilayah Kampung Sindang Barang Loji, RT 004/RW 008, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

3). Tanah longsor di wilayah Kampung Pancagalih Sindang Barang Loji, RT 003/RW 003, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

4). Angin kencang di wilayah Kampung Pancagalih, RT 005/RW 003, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

5). Pohon tumbang di wilayah Jalan Perumahan Bogor Raya Permai, Blok FM 2 No. 09, RT 004/RW 014, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

6). Pohon tumbang di wilayah Jalan Perumahan Bogor Raya Permai, Blok FM 2, RT 004/RW 014, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

Topik Artikel :
bogor cuaca buruk Hujan Angin
